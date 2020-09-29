2020/09/29 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كاشفاً عن توجه لإلغاء موازنة 2020.. عضو بالمالية النيابية يؤكد: لا توجد أموال لسداد رواتب الأشهر المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كاشفاً عن توجه لإلغاء موازنة 2020.. عضو بالمالية النيابية يؤكد: لا توجد أموال لسداد رواتب الأشهر المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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