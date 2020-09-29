دانا الكاتب : الموازنة قانون يجب على الحكومة تنفيذه مهما تاخر

2020/09/29 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب ان : الموازنة قانون يجب على الحكومة تنفيذه مهما تاخر .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : الموازنة ضرورية جدا وغيابها يؤثر على الحسابات الختامية والحكومة مطالبة بتقديمها ..واضاف الكاتب ان : الحكومة سحبت الموازنة بعد ان وصلت الى البرلمان ونامل الا يكون سحبها على اساس تغيير بنود وخاصة مايتعلق باقليم كردستان.وكانت الحكومة سحبت الموازنة الخاصة بالاشهر المتبقية من العام الحالي بعد ايام من وصولها الى البرلمان./انتهى3

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