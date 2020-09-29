وزراء طاقة مجموعة العشرين يؤكدون أهمية حزم التحفيز

2020/09/29 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد وزراء الطاقة في مجموعة العشرين أهمية حزم التحفيز لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الشاملة، والتزامهم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفعالة للتغلب على جائحة كوفيد-19.وأقر وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، إجراءات المنتجين والمستهلكين للعمل على استقرار أسواق الطاقة.وقالوا في اختتام اجتماع استمر ليومين ,إنهم "سيواصلون التعاون لتهيئة الظروف للاستثمارات الرأسمالية المستدامة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في الابتكار والعمالة الماهرة".وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس الاثنين، أن قمة زعماء دول مجموعة العشرين، ستعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 تشرين الثاني المقبل ".وقالت الحكومة السعودية في بيان، إن "القمة ستركز على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وأضافت، "تسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض، وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة".وأعلنت الرياض، في وقت سابق، استضافة قمة قادة مجموعة العشرين في تشرين الثاني 2020، للمرة الأولى على مستوى الدول العربية"./انتهى2

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