زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب وسط ايران

2020/09/29 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكرت وكالة / مهر / الايرانية ان : زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر المكون من 9 درجات ضرب مدينة/وينك/ التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران.وقالت الوكالة إن : زلزالا بقوة 4.7 درجة وبعمق 10 كيلومترات ضرب صباح اليوم مدينة وينك التابعة لمحافظة أصفهان.وأشارت إلى أن : الزلزال شعر به سكان مقاطعات شهركرد /عاصمة محافظة جهار محال وبختياري/، وكذلك مدينة ياسوج /عاصمة محافظة كهكيلويه وبوير أحمد/./انتهى3

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