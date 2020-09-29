ثلاث هزات أرضية تضرب السليمانية

2020/09/29 | 10:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت 3 هزات أرضية جنوب شرق قضاء كلار بمحافظة السليمانية، حسبما أعلنت وزارة النقل في العراق....

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