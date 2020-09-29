كوجر : الحكومة ستؤمن نقص مبالغ الرواتب من البنك المركزي والمصارف المحلية

2020/09/29 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -اكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر ان ، الحكومة ستاخذ مبالغ من البنك المركزي والمصارف المحلية لتوزيع الرواتب لحين التصويت على قانون الاقتراض.وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، ان الحكومة ستبدا خلال الايام القليلة المقبلة توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.واضاف كوجر ، ان الحكومة ستاخذ المبلغ […]

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