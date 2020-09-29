الموافقة على تعيين أهالي الفاو في المستودع النفطي

2020/09/29 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشف قائممقام الفاو وليد محمد الشريفي، الثلاثاء، عن الموافقة على تعيين أهالي قضاء الفاو بصفة عقد على ملاك وزارة النفط في مستودع الفاو النفطي.

وقال الشريفي، إن "محافظة البصرة وجهت كتابا من أجل إعطاء أولوية في تعيين أهالي قضاء الفاو في مستودع الفاو النفطي بصفة عقد على ملاك وزارة النفط"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

وأضاف، أنه "التقى مؤخرا بوفد من شركة نفط البصرة وبحضور تنسيقية المتظاهرين وتم البحث حول تخصيص درجات وظيفية لأهالي القضاء، وغيرها من القضايا الأخرى التي تم الاتفاق عليها".

وأشار إلى أن "أهالي القضاء سبق وأن قدموا طلبات لتعيينهم في المستودع النفطي في شهر كانون الأول من العام الماضي، إلا أن تأخيرا حصل من قبل وزارة النفط".

وأكد أن "المحافظة وجهت كتابا بتعيين أهالي الفاو في المستودع".

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