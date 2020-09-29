تارا وليلة حمراء في البيتونة - ذياب مهدي محسن

2020/09/29 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن تارا ...



في البيتونه !! في ليلة عاشورائية ، مليكة تلك الليلة طالبة في المتوسطة ، رن تلفون البيت الارضي ، كانت" تارا " والوقت عصراً ، تواعدنا أن نلتقي ..



قالت : الليلة عندنا " مله وقراية" وبعدها يذهبن النسوان واهلي معهم ، يفترون بالبيوت التي فيها تقام اقرايات نسائية كشعيرة مذهبية بعنوانها الحسيني .



تارا حبي يعني بيتكم يفرغ سألتها ؟؟ ذيبان أي ، الكل يروحون .



طيب الوالد واخوتك ؟ هم أيضا لهم مجالس ......





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