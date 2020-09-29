المالية النيابية: تجاوز أزمة تأخير الرواتب ومفردات التموينية يحتاج إلى خطوات واقعية

2020/09/29 | 10:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكدت اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء، أن تجاوز أزمة تأخير الرواتب ومفردات البطاقة التموينية يحتاج إلى خطوات واقعية.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة المالية حذرت من مشاكل في شهر أيلول بخصوص تسديد رواتب الموظفين بسبب الاعتماد على الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين".

وأضاف أن "اللجنة كانت تأمل أن تكون هناك خطوات جدية لزيادة الإيرادات، لكن اليوم الإيرادات النفطية والقروض لا يوفران السيولة النقدية الكافية لتسديد الرواتب"، لافتاً إلى أن "وزارة المالية أبلغت اللجنة المالية بنقص السيولة النقدية المتوفرة لديها ،وهي تنتظر إقرار قانون الاقتراض".

وشدد رئيس اللجنة المالية على أن" المشكلة ليست في رواتب الموظفين فقط، بل أيضاَ في مفردات البطاقة التموينية ،والأدوية ،وشبكة الرعاية الاجتماعية".

وكانت اللجنة المالية النيابة، قد أعلنت يوم أمس الاثنين، أن رواتب الموظفين ستوزع بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، إنه "لا توجد لوزارة المالية أي مشكلة في الرواتب"، لافتاً إلى "وجود إشكال فني حصل بسبب التغيير الجديد في البنك المركزي".

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