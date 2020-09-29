عرض صورة المركبة ستارشيب مع وحدة الذيل

2020/09/29 | 10:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..نشر إيلون ماسك، رئيس شركة سبيس إكس، في شبكة “تويتر” صورة للمركبة الفضائية ستارشيب مع وحدة الذيل، التي ستقوم بأول رحلة إلى ارتفاع 18 كيلومترا .وكتب ماسك وصفا موجزا للصورة التي تظهر فيها صور هيكل المركبة مع وحدة الذيل، مشيرا إلى أن المركبة ستزود لأول مرة برأس انسيابية، أيضا، وأن النموذج سيزود بثلاثة محركات بدلا من واحد.وكان ماسك قد وعد في يوم 13 سبتمبر الجاري، بالانتهاء من عملية التجميع خلال أسبوعين، ولكن العملية لم تنته ولا زالت مستمرة.وكانت شركة سبيس إكس قد أجرت في أوائل سبتمبر اختبارا ناجحا لنموذج اولي لمركبة ستارشيب الفضائية بمحرك واحد ومن دون الرأس الانسيابية، حيث ارتفع النموذج إلى 150 مترا ، ومن ثم عاد إلى الأرض.انتهى / 25م

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