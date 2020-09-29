تعليق جديد من المالية النيابية حول تأخير رواتب الموظفين

2020/09/29 | 10:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن خطوات يجب اتباعها لتجاوز أزمة تأخير رواتب موظفي الدولة ومفردات البطاقة التموينية.

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 29 أيلول 2020، إن "اللجنة المالية النيابية حذرت من مشاكل في شهر أيلول بخصوص تسديد رواتب الموظفين بسبب الاعتماد على الاقتراض لتسديد الرواتب".

وأضاف أن "اللجنة كانت تأمل أن تكون هناك خطوات جدية لزيادة الإيرادات، لكن اليوم الإيرادات النفطية والقروض لا يوفران السيولة النقدية الكافية لتسديد الرواتب".

وأشار الجبوري، إلى أن "وزارة المالية أبلغت اللجنة المالية بنقص السيولة النقدية المتوفرة لديها وهي تنتظر إقرار قانون الاقتراض".

وشدد على أن" المشكلة ليست في رواتب الموظفين فقط، بل أيضا في مفردات البطاقة التموينية ،والأدوية ،وشبكة الرعاية الاجتماعية".

وكانت اللجنة المالية النيابة، قد اعلنت امس الاثنين، أن رواتب الموظفين ستوزع بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري، حيث أكد عضو اللجنة النائب، عبد الهادي السعداوي، انه "لا توجد لوزارة المالية أي مشكلة في الرواتب"، لافتا إلى "وجود إشكال فني حصل بسبب التغيير الجديد في البنك المركزي".

جدير بالذكر ان وزارة المالية أكدت في بيان لها أمس، انها "تؤكد للمواطنين العمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

ر.إ

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