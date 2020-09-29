خمسة الاف مقاتل احتياط بالحشد الشعبي يشارك بتأمين الاربعينية

2020/09/29 | 10:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن اللواء 26 في الحشد الشعبي ، الثلاثاء، عن استكمال استعداداته لتأمين زيارة الاربعين المليونية في كربلاء المقدسة.

وقالت قيادة اللواء في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان ” أولى طلائع قوات الاحتياط التابعة للواء 26 دخلت كربلاء المقدسة”، مبينة أن ” نحو خمسة الآف مقاتل من الاحتياط سيشارك ضمن خطة قيادة عمليات كربلاء المقدسة لتأمين زيارة أربعين الامام الحسين (ع)”.

وأضافت القيادة انه “خلال اليومين المقبلين ستكتمل إلتحاق قواتنا وتبدأ بالانتشار ضمن محاور كربلاء الثلاثة اضافة لمركز المدينة”، مشيرة الى ان” نحو ألف عنصر خدمي وطبي سيشارك بالخطة المعدة لخدمة زائري محافظة كربلاء المقدسة”.

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