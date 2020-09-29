الصدر يحذر من صدام شيعي-شيعي يعرض الامن السلمي في العراق لخطر جسيم

2020/09/29 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، عن وجود جهات وصفها بالمشبوهة، تعرض الامن السلمي للخطر.وشدد السيد الصدر عبر تغريدة على تويتر، جاءت عقب هجوم الكاتيوشا الذي اسفر عن سقوط عدد من الشهداء، شدد على ضرورة تحكيم العقل والشرع … Readmore

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