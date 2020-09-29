الحكيم يحذر من وجود مخطط كبير لتدمير العراق وجره للفتنه

2020/09/29 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، من وجود مخطط لتدمير العراق وجره لأتون الفتنة وصراع الارادات.ونشر السيد الحكيم تغريدة قال فيها ان تكرار استهداف المنشآت العامة والخاصة لا سيما في العاصمة بغداد، وآخرها تعرض منازل في منطقة الرضوانية … Readmore

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