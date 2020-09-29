حدوث 3 هزات ارضية في السليمانية

2020/09/29 | 10:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل الاتحادية تسجيل ثلاث هزات أرضية، اليوم الثلاثاء ،مساء أمس في جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان لها ان مراصدها سجلت الهزات الثلاث مساء الاثنين، موضحة ان "الهزة الاول ىسجلت في تمام الساعة (6:22:38 ) بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3,2) درجة على مقياس رختر وتبعد (21) كم جنوب شرق قضاء كلار،كما حدثت الهزة الارضية الثانية بقوة مقدارها (3,6)درجة وتبعد (16 )كم جنوب شرق القضاء في تمام الساعة (9:45:1) بالتوقيت المحلي، فيما سجلت الثالثة عند الساعة (9:45:58) بالتوقيت المحلي بقوة مقدارها ( 3,8) درجة وتبعد ( 16 )كم جنوب شرق قضاء كلار.

PUKmedia / اعلام وزارة النقل ‌

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