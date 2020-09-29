بارزاني يعلن دعمه خطوات الكاظمي لحفظ الأمن ويؤكد ضرورة وجود ’’البعثات والتحالف’’

2020/09/29 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

اعلن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، (29 أيلول 2020)، دعم حكومته لخطوات رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي في حفظ الأمن ومواجهة الهجمات المسلحة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية بالعراق.

وقالت حكومة الإقليم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الإقليم ينظر بقلق للتطورات الأمنية في العراق ويدعم خطوات رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في مواجهة تلك التهديدات".

واضاف البيان أن "بارزاني قال خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني في أربيل، بشأن تطورات الأوضاع في العراق إن إقليم كردستان ينظر بقلق للتطورات الأمنية في العراق وهجمات المجاميع المسلحة على البعثات الدبلوماسية".

وشدد بارزاني على أن "مهام البعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي في العراق مهمة وضرورية لدعم العراق، ولا بد من حماية أمنهم وسلامتهم".

وتابع أن " العمل المشترك ومواصلة مهام التحالف الدولي ضرورة لضمان القضاء النهائي على داعش".

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