قرار إيراني جديد بشأن دخول الإيرانيين إلى العراق للمشاركة في الزيارة الأربعينية

2020/09/29 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكدت لجنة الأربعين الإيرانية المركزية، اليوم الثلاثاء، أن كافة الحدود المشتركة بين إيران والعراق مغلقة، مؤكدة على المواطنين بعدم التجمع في المناطق الحدودية لدخول الاراضي العراقية.

وذكرت اللجنة في بيانها، "نعلن للمواطنين من جديد، أن الحدود مع دولة العراق لا تزال مغلقة، وعليه فإنه يحظر جميع التجمعات والمسيرات باتجاه الحدود أو المراقد المقدسة، وذلك بناء على قرارات لجنة الاربعين المركزية واللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا".

وبدأ الزائرون يتوافدون إلى محافظة كربلاء، سيرا على الأقدام، بغية أداء زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين ع، حيث منعت السلطات العراقية والإيرانية، المواطنين الإيرانيين من دخول العراق بسبب تفشي وباء كورونا في البلدين.

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