مدينة كلار بالسليمانية تشهد ثلاث هزات ارضية

2020/09/29 | 10:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / شهدت مدينة كلار جنوب شرقي السليمانية مساء امس حدوث ثلاث هزات ارضية.وذكر بيان لهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ان : الهزة الاول سجلت في الساعة (6:22:38 ) بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3,2) درجة على مقياس رختر وتبعد (21) كم جنوب شرق قضاء كلار، والهزة الارضية الثانية بقوة مقدارها (3,6)درجة وتبعد (16 )كم جنوب شرق القضاء في تمام الساعة (9:45:1 ) ، فيما سجلت الثالثة عند الساعة(9:45:58 ) بقوة مقدارها ( 3,8) درجة وتبعد ( 16 )كم جنوب شرق قضاء كلار.واضاف ان : المواطنين شعروا بالهزات الثلاث دون تسجيل اي خسائر بشرية او مادية.ودعت الهيئة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي./انتهى3

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