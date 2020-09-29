تشييع جثامين شهداء القصف الصاروخي بمنطقة الرضوانية في بغداد – فيديو

2020/09/29 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تشييع جثامين شهداء القصف الصاروخي بمنطقة الرضوانية في بغداد.

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