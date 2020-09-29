الجبوري: رواتب المتقاعدين ستطلق خلال يومين

2020/09/29 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، قرب اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول الجاري.

وقال الجبوري في تصريحات متلفزة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "رواتب المتقاعدين ستطلق خلال اليومين المقبلين".

وأضاف أن وزارة المالية كشفت عن عجز في رواتب الموظفين مقدر بـ20% من قيمة المبالغ الكلية المتوفرة لدى الوزارة.

ولفت الى أن الوزارة وعدت بحل هذه الاشكالية عبر اقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2020 او من خلال الاقتراض الداخلي من المصارف الحكومية او البنك المركزي العراقي.





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