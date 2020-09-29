2020/09/29 | 10:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – تنشر الوكالة الصحافة المستقلة، أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن في الاسواق العراقية، لليوم الثلاثاء.اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار : 123,500 سعر شراء الدولار : 122,500 تقريبي ———————————————————— العملات العالمية الأجنبية اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 116,75 دولار الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,60 دولار […]

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