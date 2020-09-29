بارزاني يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى في اربيل

2020/09/29 | 10:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء في اربيل ,رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

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