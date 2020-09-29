دونالد ترامب... ميلياردير لا يدفع ضرائب... - غسان صابور

2020/09/29 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور نشرت جريدة Washington Post بعددها الصادر البارحة الثامن والعشرين من سبتمبر 2020...



فضيحة تعتبر كبرى الفضائح..



وخاصة بما يتعلق بأي سياسي أو رجل أعمال..



أو حتى أبسط عامل بسيط..



تحت العادي أمريكي..



وهو دفع أبسط الضرائب المستحقة على دخله العام السنوي..



للخزينة الأمريكية...



وعلى ما يظهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..



لم يدفع أية ضريبة خلال العشرة سنوات السابقة..



سوى مرة واحدة مجملها سبعة مئة وخمسين ......





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