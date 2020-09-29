النقل : تهيئة طريق كربلاء – نجف تزامنا مع قرب الزيارة الاربعينية

2020/09/29 | 10:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصفحة الرئيسية محليمحليالنقل : تهيئة طريق كربلاء – نجف تزامنا مع قرب الزيارة الاربعينية10:12 - 29/09/20200 أين نيوز _بغداد انجزت وزارة النقل / الشركة العامة لادارة النقل الخاص ،الاثنين، عن تهيئة طريق كربلاء – نجف (قطع الحيدرية) لتسهيل وتنظيم دخول وخروج المركبات من و الى كربلاء المقدسة خدمةً للزائرين الكرام.وقال مدير عام الشركة كريم الجابري في بيان تلقت /اين نيوز/، نسخة منه، إنه “حسب توجيهات وزير النقل الكابتن ناصرالشبلي بضرورة الأستعداد المبكر للزيارة الاربعينية، انهت كوادر قسم النجف الاشرف تهيئة طريق كربلاء – نجف لتسهيل سير المركبات التي تدخل من المحافظات الجنوبية وتسهيل انسيابية خروجها خدمةً للزائر الكريم”.واضاف الجابري: “لقد تم اليوم انجاز الاعمال التربية واعمال الرصف لبعض الساحات في المحور المذكور الذي يتوسط طريق كربلاء – النجف باتجاه المناطق الجنوبية والذي يقع ضمن مسؤولية الشركة العامة لادارة النقل الخاص”.

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