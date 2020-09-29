الهجرة تحدّد عدد العائلات النازحة المشمولة بمنحة العائدين

2020/09/29 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الثلاثاء، أن منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين لمناطقهم المحررة، ستشمل 600 عائلة بحسب الأسبقية والأولوية، فيما أشارت إلى قرب إطلاق الوجبة الثامنة من المنحة.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أكدت قرب إطلاق الوجبة الثامنة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين لمناطقهم المحررة، التي ستشمل 600 بحسب الأسبقية والأولوية والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة".

وأشار إلى أن "المنحة ستشمل جميع النازحين العائدين إلى المناطق المحررة في محافظات نينوى، والموصل، والأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، وحزام بغداد".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين قربَ إطلاق منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين لمناطقهم المحررة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الهجرة والمهجرين أكدت قرب إطلاق الوجبة الثامنة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين لمناطقهم المحررة، وسيتم صرفها خلال الأيام المقبلة عن طريق البطاقة الذكية".

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