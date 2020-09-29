2020/09/29 | 10:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الصناعة والمعادن يؤكد ان الاستثمار من انجح الطرق للنهوض بالصناعة

بغداد/..اكد وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز ان الاستثمار من انجح الطرق للنهوض بالصناعة .

وذكر بيان لوزارة الصناعة والمعادن تلقته "عين العراق نيوز"ان , الوزير زار مصنع بغداد للتبوغ والسكائر التابع الى الشركة العامة للمنتوجات الغذائية , واشاد بالمستوى الانتاجي والتكنولوجي للمصنع , واطلع على الخطوط والمكائن الحديثة المتوفرة فيه والامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها ومدى التطور التي يشهده في عمليات التصنيع والانتاج , ".

واثنى الوزير خلال الزيارة للمصنع, على مستوى العمل والاداء فيه ونجاح الشركة المستثمرة في احداث طفرة وتطور ملموس وواضح في القدرات التصنيعية والانتاجية للمصنع وتطوير بناه التحتية والارتقاء بنوعية المنتجات وتعزيز منافستها امام المستورد ، مشيرا الى ان الاستثمار من انجح الطرق للنهوض بالصناعة شريطة ان يكون المستثمر والشركة المستثمرة جادة ومتمكنة ورصينة لتحقيق الهدف المرجو في اقامة وتوطين صناعات رصينة وتقديم منتجات منافسة الى جانب تشغيل الايدي العاملة وتحقيق العوائد المالية ، مبديا دعمه للمصنع من اجل تحقيق المزيد من التقدم والنجاح وتعميم هذه التجربة في عموم مصانع ومعامل الوزارة للنهوض بها وتطوير صناعاتها".انتهى4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصناعة والمعادن يؤكد ان الاستثمار من انجح الطرق للنهوض بالصناعة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصناعة والمعادن يؤكد ان الاستثمار من انجح الطرق للنهوض بالصناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).