2020/09/29 | 10:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يؤكّد فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عدم وجود مطاع توسعية لدى أنقرة في المنطقة، تستمر بلاده في محاولة التمدد والسيطرة براً وبحراً على حد سواء، لاسيما في الآونة الأخيرة بعدما تزايدت الانتهاكات التركية للمياه الإقليمية المجاورة، تنفيذاً لمخطط "الوطن الأزرق" (Mavi Vatan) بالتركية.

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