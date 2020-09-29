ردود افعال غاضبة يثيرها ''قصف الرضوانية''.. وتحذيرات يطلقها نواب للحكومة

2020/09/29 | 10:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اثارت عملية القصف الصاروخي التي تعرض له منزل في منطقة الرضوانية، بجوار مطار بغداد، ردود افعال غاضبة في الاوساط الشعبية والسياسية.

امين عام المشروع العربي، خميس الخنجر، دعا في تغريدة له على تويتر اليوم (29 آيار 2020) الاجهزة الرسمية في الدولة الى وقف المسلسل الاجرامي المتمثل بالقصف العبثي للمدنين.

وذكر الخنجر ان "ضحايا القصف العبثي على المدنيين وبيوتهم الآمنة؛ شهود على اجرام منفلت تقف وراءه اجندات ارهابية لاتريد الخير للعراق وشعبه".

واضاف: "املنا بالدولة واجهزتها الرسمية في وقف مسلسل اجرامي يستهدف العراق وسيادته ومؤسساته الوطنية قبل كل شيء".

من جانبه ادان رئيس تجمع السند الوطني، احمد الاسدي، العملية الاخيرة التي ادت الى مقتل عدد من المدنيين، مرجحا وقوف "الارهاب" خلف هذه الجريمة.

وقال الاسدي في تغريدة على تويتر: "ندين وبأشد العبارات الجريمة النكراء التي وقعت في مدينة الرضوانية حيث استهدف المجرمون منزل عائلة آمنة ذهب جميع أفرادها ضحية ذلك".

وتابع: "لانستبعد وقوف الإرهاب خلف هذه الجريمة وعلى الحكومة الإسراع في إجراء تحقيق لمعرفة الجناة أياً كان انتماؤهم وتقديمهم للعدالة".

فيما اشار رئيس جبهة الانقاذ والتنمية، اسامة النجيفي، الى ان "شهداء القصف الإرهابي الجبان لصواريخ الكاتيوشا الذين سقطوا امس، رسالة مختومة بدم الأطفال تطالب بالقبض على الإرهابيين وتقديمهم إلى القضاء".

اما رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، فاتهم المليشيات بقتل المدنيين وخرق القانون في وقت تقف فيه "صاغرة" امام التهديد الاميركي.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر : دمروا المدن، وهجروا الاهالي، واعتقلوا الشباب، وأذلوا المسنين، ورملوا النساء، واليوم يقطِّعون اشلاء الاطفال بقصد وترصد".

واضاف ان "كاتيوشا الحقد تقصف بيوت المدنيين في وقت تذعن المليشيات صاغرة امام التهديد الاميركي في دولة يكسر فيها انف القانون وتقف الحكومة عاجزة".

من جهته نصح النائب، علي الصجري، بعدم تكرار عمليات القصف الصاروخي التي ستؤدي بالعراق الى مصير مجهول، مبينا ان على "المقاومة" ان تتصرف في حال كنا تحت الاحتلال وليس تنفيذا لاجندات دول اخرى على حساب العراق.

وقال الصجري في تغريدة ان "القصف بصواريخ الظلم على الابرياء سترتد على من اطلقها، نصحيتي ان لاتتكرر والا العراق ذاهب الى المجهول وعلى الحكومة ان تتصرف بحزم اتجاه ارواح الابرياء والا..



".

واضاف ان "العنجهيه لم تنفع صدام..



المقاومة يجب ان تتصرف عندما نكون بحالة احتلال وليس تنفيذا لاجندات دول اخرى تساوم على حساب العراق".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد اكدت، امس الاثنين، استهداف منزل بصواريخ كاتيوشا في منطقة الرضوانية قرب مطار بغداد، ما ادى لمقتل 5 اشخاص وجرح اثنين اخرين.

وأعلنت القيادة في بيان، ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، امر بإيداع القوة الأمنية الماسكة للأرض، وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية.

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