طقس العراق: ارتفاع درجات حرارة اعلى من 40 مئوية قليلا

2020/09/29 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة اعلى من 40 مئوية قليلا.وقالت في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء :” سيكون طقس يوم غد الاربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمسا مع بعض القطع من الغيوم ،وتكون حركة الرياح في المنطقتين جنوبية شرقية خفيفة […]

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