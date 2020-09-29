مجلس الامن الدولي يطلب اجتماعاً طارئاً لمناقشة تطورات الحرب بين اذربيجان وارمينيا

2020/09/29 | 11:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، بطلب من دول أوروبية، اجتماعاً طارئاً مغلقاً يناقش فيه التطوّرات في ناغورني قره باغ، الإقليم الأرذربيجاني الذي يشهد منذ الأحد معارك دامية.وسيعقد الاجتماع قرابة الساعة (21,00 ت غ) بطلب من بلجيكا إثر مبادرة قامت … Readmore

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