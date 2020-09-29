منظمة الصحة العالمية تعلن توفير أداة اختبار جديدة تشخص الاصابة بكورونا خلال دقائق

2020/09/29 | 11:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توفير أداة اختبار جديدة يمكنها تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال دقائق، وهو ما من شأنه أن يعزز بدرجة كبيرة قدرة البلدان ذات الدخل المتوسط والمحدود على رصد انتشاره.يأتي هذا فيما قال باحثون إن عدد … Readmore

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