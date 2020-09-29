2020/09/29 | 11:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..أبدى عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الثلاثاء ، استغرابه من صدور كتاب من قبل وزارة المالية يطالب بتشريع قانون للاقتراض لسداد العجز في رواتب الموظفين، محذرا من رهن مستقبل العراق بالاعتماد على الاقتراض.وقال ذيبان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك تخبطا من قبل وزارة المالية فضلا عن وجود تقصير في الإصلاح الاقتصادي “، مشيرا إلى أن “الحكومة ووزارة المالية تعهدت في وقت سابق بتقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي ولم نرى أي بوادر للإصلاح”.ودعا ذيبان إلى “الابتعاد عن الاقتراض وضبط الإيرادات الحكومية من التفط والمنافذ الحدودية والضرائب والاستثمارات وغيرها من الإيرادات”.وحذر ذيبان وهو نائب عن تحالف الفتح وزارة المالية من “المجازفة برهن مستقبل العراق بالاعتماد على القروض”، مشددا على ضرورة “البحث عن إيرادات جديدة تستطيع من خلالها تأمين رواتب الموظفين”.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية للحكومة: لا تجازفوا بمستقبل العراق.. ابحثوا عن إيرادات جديدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية للحكومة: لا تجازفوا بمستقبل العراق.. ابحثوا عن إيرادات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).