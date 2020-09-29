الشيخ جمال الضاري: الكاتيوشا تؤكد ضعف الإجراءات المتخذة لملاحقة حملة السلاح المنفلت

2020/09/29 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، على الجريمة البشعة التي طالت عائلة في منطقة الرضوانية جراء السلاح المنفلت في العراق.

وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة على تويتر، إن ما يحدث من فوضى مستمرة بإطلاق صواريخ الكاتيوشا، يؤكد ضعف الإجراءات المتخذة لملاحقة حملة السلاح المنفلت في بغداد، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية وليست شكلية لضبط الأمن وحفظ هيبة الدولة، وإنصاف عوائل الضحايا الذين سقطوا بالقصف الصاروخي على الرضوانية.

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