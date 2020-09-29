كاتب عربي: أميركا انفقت 10 مليارات دولار لتأجيج الشارع العراقي

2020/09/29 | 11:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني وفيق ابراهيم، الثلاثاء ، ان الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت أكثر من 10 مليارات دولار في لبنان ومثلها في العراق في سبيل تحريض الشارع ضد السلطة والعملية السياسية.وقال ابراهيم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “واشنطن أنفقت أموالا طائلة على منظمات مجمتع مدني وناشطين ووسائل اعلام ومواقع تحريضية تابعة للسفارة الامريكية بهدف اثارة وتأجيج الشارع”.وأضاف أن “اكثر من 10 مليارات دولار أنفقت وأكثر في لبنان لخوض حرب بالوكالة تقودها منظمات المجتمع المدني في سبيل تحريض الشارع اللبناني لاسقاط أي حكومة”.وأوضح إبراهيم، أن “الأدوات الأمريكية الثلاث القاعدة وجبهة النصرة وداعش هزمت أمام ضربات المقاومين”، مبينا أن “أمريكا تحاول استخدام الجيل الرابع من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني في تحريك الشارع كبديل عن الجماعات الارهابية المسلحة”.



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