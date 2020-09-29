القبض على أرهابي اشترك بـ(٢٥) عملية دعم لوجستي لداعش في كركوك

2020/09/29 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على عنصر ارهابي في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية في كركوك".

واشارت الى ان "الارهابي كان يقوم بتقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية واجهزة موبايل وكارتات اتصال لعناصر داعش الإرهابية المتواجدين في وادي كرحة وجبال حمرين مقابل مبالغ مالية".

وتابعت انه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك ب (٢٥) عملية دعم لعصابات داعش لوجستيا"، كما أنه من عائلة داعشية لدية اثنين من اخوتة ضمن عصابات داعش تم قتلهم أثناء عمليات التحرير".





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