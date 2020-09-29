بارزاني: كردستان قلقة من استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق

2020/09/29 | 11:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ان الإقليم ينظر بقلق الى التطورات الأمنية في العراق من استهداف البعثات الدبلوماسية.

وذكر بيان عن مكتب بارزاني أن الأخير ناقش مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، الأوضاع الامنية في العراق وتهديدات الجماعات المسلحة للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي، بالإضافة إلى تحركات وتهديدات داعش”.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم فأن “الطرفين أكدا على اهمية والحاجة المستمرة للعمل المشترك ضد داعش في العراق لحين القضاء النهائي عليه كما تطابقت رؤى الطرفين على حاجة العراق واقليم كوردستان لمساعدة ودعم التحالف الدولي وبهذا الخصوص اكد وزير الدفاع الايطالي عن دعم بلاده لإقليم كوردستان”.

وبخصوص تطورات الوضع في العراق اكد بارزاني ان “الإقليم ينظر بقلق إلى التطورات الامنية في العراق من استهداف البعثات الدبلوماسية وتهديدات الجماعات المسلحة للبعثات”.

وأضاف “يجب حماية البعثات الدبلوماسية لأن حضورهم مهم وضروري في دعم ومساعدة العراق، وان اقليم كوردستان يقدم كل الدعم لإجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مواجهة التهديدات”.

وتابع البيان أن “الاجتماع ناقش اخر التطورات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا والاستفادة من تجربة إيطاليا في هذا الجانب مع قضايا اخرى ذات الاهتمام المشترك”.

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