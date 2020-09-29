اللجنة المالية تكشف عن فقدان 6 ترليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي وتتساءل: أين ذهب ذلك المبلغ؟!

2020/09/29 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن فقدان 6 ترليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي، فيما اشارت الى ان الحكومة ستلجأ الى الاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية لسد العجز وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أنه … Readmore

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