“غوغل” تعلن ماذا سيحدث لخدمة الاجتماعات الافتراضية المجانية بعد يومين

2020/09/29 | 11:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية عن حدوث تغييرات هامة لخدمة الاجتماعات الافتراضية المجانية “غوغل ميت”، اعتبارا من 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.وأشارت “غوغل”، بحسب ما نقله موقع “تايمز نيوز ناو”، سيمنح المستخدمون مدة للاجتماعات مجانا فقط تصل إلى 60 دقيقة، وبعدها سيحتاج المستخدم إلى البدء في خدمة مدفوعة الأجر.حتى 30 سبتمبر، تم السماح لأي شخص لديه حساب في غوغل، بإنشاء اجتماعات مجانية مع ما يصل إلى 100 شخص من دون حد زمني.قال متحدث باسم غوغل: ليس لدينا أي شيء نتواصل معه بخصوص التغييرات، التي تم إجراؤها على العرض الترويجي وانتهاء صلاحية الميزات المتقدمة”.وتابع “إذا تغير هذا، فسنحرص على إعلامك بذلك.”اعتبارًا من 30 سبتمبر، الوصول إلى الميزات المتقدمة لعملاء “جي سيوت” أو خدمة “جي سيوت للتعلم”، بما في ذلك السماح باجتماعات لما يصل إلى 250 مشاركًا، والبث المباشر لما يصل إلى 100000 شخص في نطاق واحد، والقدرة على حفظ تسجيلات الاجتماعات على “غوغل درايف” أيضا لن يكون هناك.وسمحت غوغل بالوصول المجاني إلى ميزات “ميت” المتقدمة لجميع عملاء “جي سيوت”، مثل القدرة على البث المباشر لما يصل إلى 100000 مشاهد داخل نطاقهم، ولكن بمقابل مادي.وسيكون تكلفة ذلك 25 دولارا أمريكي لكل مستخدم شهريا.انتهى 25

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