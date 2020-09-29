2020/09/29 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغدادلامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار الثلاثاء 29 سبتمبر إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق.

وبلغت الليرة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.8450 مقابل الدولار، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين.



والليرة منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا قبل الإعلان عن برنامج اقتصادي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا قبل الإعلان عن برنامج اقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).