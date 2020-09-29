صحيفة الغارديان تعتبر التهديدات الامريكية بشأن غلق السفارة في بغداد بالجدية

2020/09/29 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت صحيفة الغارديان، الثلاثاء، ان التهديدات الاميركية بشأن غلق السفارة ببغداد لا تبدو خدعة.وقالت الصحيفة ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحشد حلفاءه لحث الولايات المتحدة على التراجع عن إغلاق سفارتها في بغداد”.ونقلت الصحيفة عن مصدر إقليمي رفيع قوله … Readmore

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