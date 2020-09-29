نادي الطلبة يصدر توضيحاً حول وفاة حارس مرماه كرار إبراهيم

2020/09/29 | 12:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اصدر نادي الطلبة الرياضي، توضيحاً بشان وفاة حارس مرماه كرار إبراهيم.

وذكر نادي الطلبة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “نستغرب ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي من أحاديث غير اخلاقية وكلام لا اساس له من الصحة فيما يتعلق بأسباب وفاة المرحوم حارس مرمى الطلبة كرار ابراهيم رحمه الله الذي كان سبب وفاته السكتة القلبية حسب التقرير الطبي وبعد اجراء مسحة كورونا تبين انه مصاب بالفيروس اللعين ايضا حسب التقارير الطبية”.

وأضاف “نسأل الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يجنب أهله ومحبيه الكلام الجارح الذي كان وقعه مؤلما اضافة الى لوعة فراق الشاب كرار ابراهيم ، ختاما نقولها اذكروا محاسن موتاكم”.

وتوفي إبراهيم اثر سكتة قلبية في العاشر من شهر تموز الماضي، بعدما تم العثور عليه داخل سيارته متوفياً وسط بغداد.



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