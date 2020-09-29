2020/09/29 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أكتوبر 2019، انطلقت تظاهرات غير مسبوقة في أنحاء العراق مطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، لكن بعد مرور عام تشكلت خلاله حكومة جديدة، وسقط خلاله قرابة 600 متظاهر وإصابة 30 ألفاً بجروح، لم يتغير شيء تقريباً.

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