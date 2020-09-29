2020/09/29 | 12:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو في اللجنة المالية النيابية ان الحكومة ومجلس النواب متلكئان في ملف الحسابات الختامية لمشاريع قوانين الموازنة، فيما شدد خبير قانوني على وجوب تقديم الحسابات الختامية حين تقديم مشروع قانون الموازنة الى المجلس.

وقال النائب احمد حاجي رشيد في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء 29/9/2020، إن "الحكومة متلكئة في عدم ارسال الحسابات الختامية من 2013 الى 2019،"، مضيفا انه كان من المفروض ان ترسل آخر الحسابات الختامية لسنة 2019 في الشهر الرابع من العام الجاري، لافتا الى ان "حجج الحكومة ليست قوية في عدم ارسال الحسابات الختامية، باعتبار ان 2014 لم يتم فيه اقرار قانون للموازنة وبالتالي لا يوجد حسابات ختامية ولم يستطع ديوان الرقابة المالية تدقيق البيانات".

وأضاف النائب أحمد حاجي رشيد انه "اذا لم يرسل ديوان الرقابة المالية الحسابات الختامية فإن مجلس النواب لا يملك سوى آلية الاستضافة والطلب"، مشيرا الى انهم طلبوا واستضافوا المعنيين بذلك لكن دون جدوى، حسب تعبيره، لافتا الى انه لا يمكن اتخاذ اجراء آخر لجملة اسباب تتعلق باستقالة الحكومة في الفترة السابقة والوضع السياسي في البلاد.

ولفت النائب احمد حاجي رشيد الى ان "مجلس النواب ليس نشطا في هذا المجال فهو لابد ان يتابع ويلح ويصر ويعلم الرأي العام بذلك، هناك تلكؤ من قبل مجلس النواب ورئاسته في هذا الامر".

من جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب خلال حديث لـ PUKmedia، أن عدم ارسال الحسابات الختامية لا يؤثر على اعداد مشروع الموازنة لان الحكومة حين تعد الموازنة تعدها بشكل الواقع وليس الماضي.

وأضاف طارق حرب انه في جميع الاحوال فإن الحسابات الختامية تحقق الرقابة على اوجه الصرف لمجلس النواب وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، وهذا الاساس، مشددا على وجوب ان تقدم الحسابات الختامية مع الموازنة، فحين تقديم مشروع قانون الموازنة للعام 2021 يجب تقديم الحسابات الختامية للعام 2020، لكن يتم العمل بشكل آخر ولا تقدم الحسابات الختامية مع تقديم مشروع قانون الموازنة، حسب تعبيره.

PUKmedia / فائق إيزدي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحسابات الختامية... الغائب الأبرز عند اقرار الموازنات ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحسابات الختامية... الغائب الأبرز عند اقرار الموازنات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).