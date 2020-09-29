جثمان البيشمركة العتيد صلاح كويخا يصل كرميان لمواراته الثرى هناك

2020/09/29 | 12:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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لاهور شيخ جنكي: الاولوية لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين

اكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين من اولويات مهام الاتحاد الوطني الكوردستاني.

جاء ذلك خلال اجتماع شيخ جنكي، بحضور سعدي احمد ب...

العراق واوكرانيا يبحثان تطوير التعاون الثنائي كورونا يغلق ابواب السفارة العراقية في تركيا

الجائحة..



غيبتنا عن الفن الكوردستاني...

هاوكار رسكن ..فنان اكاديمي متميز..



والذي كل هدفه دعم الفن الكوردستاني والعراقي ، والفنانين من الإقليم والعراق ،سنوات طويلة رحلته مع الفن الكوردستاني، وهو مسؤول قاعة الفن لمتنزه شاندر في أربيل.



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تهذيب النفس والرجوع دائما للاخلاق ملا ياسين رؤوف: علينا تعزيز العلاقات مع الدول العربية

الحسابات الختامية...



الغائب الأبرز عند اقرار الموازنات

اكد عضو في اللجنة المالية النيابية ان الحكومة ومجلس النواب متلكئان في ملف الحسابات الختامية لمشاريع قوانين الموازنة، فيما شدد خبير قانوني على وجوب تقديم الحسابات الختام...

كورد روج آفا في ظل مبادرة الجنرال مظلوم عبدي استفتاء اقليم كوردستان ردود الفعل والنتائج

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