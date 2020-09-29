كركوك.. البيشمركة تحذر من عودة عمليات داعش وتطالب بالتنسيق مع الجيش العراقي

2020/09/29 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

حذر مسؤول محور البيشمركة في جنوب كركوك، نوري حمه علي، الثلاثاء (29 أيلول 2020)، من عودة عمليات داعش إلى المحافظة، فيما طالب بعودة التنسيق مع الجيش العراقي.





وقال حمه علي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العمليات الأخيرة التي قام بها تنظيم داعش من خطف وقتل تعد مؤشراً خطيراً وقوياً على إمكانية تنفيذ التنظيم لعمليات أخرى أكبر وأخطر في عدة مناطق من كركوك".

وأضاف: "قدمنا تقريرا كاملا ومفصلا عن خطورة تنظيم داعش في مناطق جنوب كركوك وجنوب غرب المدينة وخاصة مناطق الحويجة والرشاد وأطراف الدبس وقرى داقوق، وأكدنا على ان التنظيم بدأ يوسع نفوذه".

وأشار إلى أن "عودة غرف التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي وتبادل المعلومات الأمنية كفيلة بتخفيف حدة عمليات داعش، لآن هنالك فراغات أمنية كبيرة في مناطق جنوب كركوك ونقاط تواصل للتنظيم مع عناصره في المحافظات الأخرى، ونخشى أن يتم عرقلة عودة غرف التنسيق لأسباب سياسية".

وشهدت محافظة كركوك خلال الأيام الأخيرة عدداً من العمليات الإرهابية، نفذها عناصر تنظيم داعش، في بعض مناطق المحافظة.

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