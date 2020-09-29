فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء يعقدمؤتمرا لبحث سبل تسهيل عمل الاعلاميين خلال زيارة الاربعين

2020/09/29 | 12:10 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء / نينا / عقد فرع نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة كربلاء المقدسة مؤتمرا لبحث سبل تسهيل عمل الاعلاميين خلال ا زيارة لاربعين بحضور مسؤولي الاعلام في الدوائر الامنية .وقال رئيس الفرع الزميل توفيق الحبالي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه وفي ضوء توجيهات نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ولغرض تسهيل عمل الزملاء خلال فترة الزيارة تم عقد مؤتمر تشاوي بمقر الفرع بحضور الاعلاميين العاملين في المحافظة ومسؤولي الاعلام في قيادتي عمليات الفرات الاوسط والشرطة ومدير اعلام المحافظة حيث عرض الزملاء المشاكل التي يعانون منها اثناء تغطيتهم احداث الزيارة لاسيما مع القوات الامنية في عملية الدخول والتصوير .واضاف : بانه تم الوصول على حلول ناجعة لغرض تسهيل عملهم من خلال الزياة من خلال عدد من الاجراءات منها منحهم باجات خاصة تسمح لهم التنقل بعجلاتهم اثناء قطع الطرق وتبليغ كافة السيطرات بعدم التعرض للصحفيين وتقديم المساعدة لهم لانجاز عملهم .



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