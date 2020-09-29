الإطاحة بتاجر مخدرات شمالي البصرة

2020/09/29 | 12:10 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة /نينا/ ألقت شرطة البصرة الثلاثاء القبض على تاجر مخدرات في قضاء الدير شمالى المحافظة.واوضحت قيادة الشرطة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ نسخة منه "انه بعد ورود معلومات استخبارة عن مكان تواجد المتهم.



على الفور تم تشكيل فريق عمل من شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الدير للتحري وجمع المعلومات و بعد وضع خطة محكمه وبعملية استباقية تمت مداهمته والقاء القبض عليه وضبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر ب (١) كيلو غراما من مادة الكرستال المخدرة" .على صعيد متصل ضبطت شرطة البصرة سيارة مسروقة من محافظة بغداد والقاء القبض على السارق.وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ نسخة منه ان مفارز مركز شرطة الامام الصادق شمالي,البصرة تمكنت من القاء القبض على متهم يستقل عجلة نوع بيك اب مسروقة وذلك خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن منطقة الصادق ./انتهى

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