بريطانيا تعيد لوحا سومريا نادرا الى العراق

2020/09/29 | 12:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحف البريطاني، أنه ساعد الشرطة في التعرف على لوح سومري مسروق من العراق عمره 4 آلاف عام، وأنه "سيسلم اللوح للحكومة العراقية"....

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