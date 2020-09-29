2020/09/29 | 12:10 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المتحف البريطاني، أنه ساعد الشرطة في التعرف على لوح سومري مسروق من العراق عمره 4 آلاف عام، وأنه "سيسلم اللوح للحكومة العراقية"....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تعيد لوحا سومريا نادرا الى العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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