رئيس حكومة كردستان: ندعم خطوات الكاظمي لتحقيق الاستقرار في العراق

2020/09/29 | 12:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ان حكومة الإقليم تدعم خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحقيق الاستقرار في العراق.

وذكر بيان عن مكتب بارزاني ان الأخير “استقبل وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، جرى بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا، ولا سيما دعم قوات البيشمركة”.

وبيّن وزير الدفاع الإيطالي بحسب البيان، أن “بلاده ستواصل دعم إقليم كوردستان والعراق عموماً، وأعرب عن أمله بأن يتم استئناف تدريب قوات البيشمركة في الفترة القليلة المقبلة بعد تعليق مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا”.

وأوضح ان “رئيس الحكومة وجه الشكر إلى إيطاليا على دعمها المتواصل، وشدد على أن وجود القوات الإيطالية والتحالف الدولي في إقليم كوردستان والعراق مهم وضروري”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “إقليم كوردستان يدعم خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، ومنها حل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشكل جذري وعلى أساس الدستور”.

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