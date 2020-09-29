الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية عسكرية لتعقب “داعش” شمال شرق ديالى

2020/09/29 | 12:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن انطلاق عملية عسكرية من محوريين لتعقب خلايا داعش الارهابي في بساتين ابو دهن شمال شرق ديالى.وقال القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قوات من الحشد الشعبي والفرقة الخامسة في الجيش العراقي انطلقت من محوريين رئيسين في عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش الارهابي في بساتين ابو دهن ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف التميمي،ان” العملية تاتي ضمن ستراتيجية انهاء اي خلايا نائمة في القاطع وتدمير مضافاتها السرية والسعي لتامين الطرق الزراعية ونقاط المرابطة المتقدمة”، لافتا الى ان “الجهد الاستخباري رصد مجموعة من الاهداف المهمة وبدات عمليات تمشيط واسعة للبساتين”.وشهدت ديالى مؤخرا تكرار لمسلسل الخروقات الامنية بين فترة واخرى ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الأمنية.



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